Senza mare non so amare, martedì l'evento Nugnes alla Lega Navale di Trani

Amedeo Bottaro, sindaco della Città di Trani;

Beppe Nugnes, ceo Nugnes 1920 Srl;

Andrea Lovato, consigliere delegato alle attività culturali Lega navale Trani;

Valerio Galati, campione vela classe 49er.

E' in programma martedì 14 dicembre, alle ore 10.30, alla Lega Navale di Trani l'evento "Senza mare non so amare" a cura di Nugnes 1920.Intervengono:Modera Annamaria Natalicchio, giornalista.