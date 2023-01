Servizi di accoglienza per stranieri: avviso pubblico della Prefettura

La Prefettura di Barletta Andria Trani ha indetto un avviso pubblico esplorativo per manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso idonee strutture da adibire a centri di accoglienza straordinari nel territorio provinciale.Le strutture previste dal bando sono i cosiddetti centri collettivi, con capienza fino a 50 posti, aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, lett- b) del capitolato ministeriale approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021.Gli operatori, in sede di presentazione della manifestazione d'interesse, dovranno precisare l'esatta indicazione ed ubicazione delle strutture proposte per lo svolgimento del servizio di accoglienza, la dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato riguardante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di abitabilità, agibilità ed idoneità degli impianti nonché la conformità urbanistica ed igienico-sanitaria, essere in regola con le norme in materia di prevenzione incendi e la capacità ricettiva massima della struttura con indicazione del numero di stanze, bagni e sale comuni.Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all'articolo 45,47 e 48 del D. lgs. 50/2016 oltre ad Enti pubblici, Associazioni riconosciute e non riconosciute, Fondazioni ed altri organismi che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente con i servizi di assistenza e di accoglienza alla persona e che abbiano maturato comprovata esperienza in ambito Sprar o Cas in progetti di accoglienza similari destinati ai richiedenti protezione internazionale, svolti per almeno tre anni a decorrere dal 2017.L'istanza di manifestazione d'interesse potrà essere presentata entro il 28 febbraio 2023.Per consultare il bando si rimanda al portale istituzionale della Prefettura di Barletta Andria Trani al seguente link: http://www.prefettura.it/barlettaandriatrani/multidip/index.htm