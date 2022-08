Servizi di prevenzione e contrasto alla vendita di sostanze stupefacenti: 45 mila euro per Trani e Bisceglie

Una somma di 45mila euro per il progetto finalizzato al contrasto della vendita e spaccio di sostanze stupefacenti nelle città di Trani e Bisceglie: come si ricorderà, nell'aprile scorso i sindaci Amedeo Bottaro e Angelantonio Angarano avevano sottoscritto la convenzione che avviava il progetto finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno , di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il triennio 20/22.In particolare la Provincia Bat risultava assegnataria di un importo pari ad € 145.000,00 da suddividere in forma congiunta tra i Comuni Trani e Bisceglie - Barletta e Margherita di Savoia – Andria, Canosa di Puglia e Minervino, sulla base di specifiche valutazioni avvenute in sede di riunione tecnica di Coordinamento Interforze.Per i Comuni di Trani e Bisceglie (con attività da svolgersi in collaborazione, previo formale accordo, sottoscritto nell'aprile scorso) è stato previsto un importo pari ad € 45.000,00.In una determina dirigenziale dell'area Polizia Locale e Protezione Civile, su "finanziamento di servizi per iniziative di prevenzione e contrasto alla vendita e spaccio di stupefacenti , finanziamento di servizi per iniziative di prevenzione e contrasto alla vendita e spaccio di stupefacenti " si richiama "l'art. 2 dell'accordo, dove si indica che il Comune di Trani è Comune Capofila e che amministrerà la somma finanziata pari ad € 45.000,00 assegnata ai Comuni di Trani e di Bisceglie; come previsto dall'accordo stesso il Comune di Trani dovrà rimettere complessivamente al Comune di Bisceglie il 40% della somma accreditata dalla Prefettura di Barletta Andria Trani per le attività pianificate.Pertanto, complessivamente al Comune di Trani andranno 27mila euro e al Comune di Bisceglie 18mila euro. Dette somme "saranno utilizzate dagli Enti per retribuire le prestazioni rese dal personale delle Polizie Locali di Trani e di Bisceglie in relazione a quanto definito con il progetto stesso".In prima linea ci sono dunque le Polizie locali di Trani e Bisceglie, impegnate in servizi straordinari sul fronte sicurezza e ordine pubblico, in particolare nelle ore serali e notturne, nelle zone sensibili del territorio. I servizi sono effettuati nei periodi festivi e nel corso della stagione estiva, quando aumenta la popolazione per la presenza di turisti e villeggianti, comprendono anche lo svolgimento di ulteriori verifiche su strada, quali quella del tasso alcolemico e dell'assunzione di sostanze psicotrope alla guida dei veicoli.