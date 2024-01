Servizio civile, il Nodo Galattica Trani promuove un evento di approfondimento in biblioteca

Il Nodo Galattica di Trani, in collaborazione con lo Sportello Europe Direct BAT, promuove l'evento dedicato all'approfondimento del Bando del Servizio Civile, in scadenza il prossimo 15 febbraio.Ma quanto è importante questa esperienza nella vita dei giovani? Quali competenze sviluppa al di là della scelta del singolo progetto? Quale vantaggio si può conseguire, ad esempio, nel partecipare a concorsi pubblici? Come sfruttarlo al meglio per il proprio curriculum?A queste e ad altre curisità, risponderemo in occasione del talk il 31 gennaio, alle 16:30 presso il Nodo Galattica, sala Maffuccini, biblioteca G. Bovio. Il nuovo bando del Servizio Civile Universale che, anche per il 2024, è cofinanziato dai fondi europei del Next Generation EU, è destinato a giovani tra i 18 e i 28 anni che intendono mettersi al servizio delle realtà locali destinatarie dei progetti approvati.I progetti hanno una durata variabile tra 8 e 12 mesi e gli operatori volontari selezionati ricevono l'assegno mensile pari a €507,30. Durante il talk ascolteremo le testimonianze di giovani che stanno effettuando o hanno terminato il loro servizio e capiremo come valorizzare l'esperienza ai fini del proprio curriculum.Gli interessati a partecipare, possono compilare il form di iscrizione a questo LINK https://forms.gle/MQRNVRbze4zxoock8 Si invita a seguire la pagina Instagram https://www.instagram.com/galattica_nodo_trani/ per tutti gli aggiornamenti.