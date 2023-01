Servizio civile nel Comune di Trani, 10 posti disponibili

Comunicarte (6 posti disponibili con settore di intervento il patrimonio storico, artistico e culturale)

Armonicamente (4 posti disponibili con settore di intervento l'assistenza ad adulti e terza età in condizioni di disagio).

Scade il prossimo 10 febbraio 2023 il bando per il servizio civile universale a cura del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.Anche quest'anno la selezione per titoli e colloquio di operatori volontari riguarderà il Comune di Trani che ha ottenuto l'assegnazione di 10 volontari per due progetti differenti:L'attività dovrà essere svolta per 12 mesi con frequenza di 5 giorni settimanali.La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on line attraverso la piattaforma DOL all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede. Per la compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre accedere con le credenziali SPID di livello di sicurezza 2.Come detto, il termine per la presentazione delle domande è fissato entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio 2023. Oltre tale termine le domande non saranno accettate dal sistema.Le domande trasmesse con modalità diverse da quella on line non saranno prese in considerazione.Il luogo, la data e la modalità del colloquio selettivo saranno pubblicati sul sito www.expoitaly.it.