Al via il servizio civile presso il Movimento Cristiano Lavoratori di Trani

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Trani informa le persone interessate che è stato pubblicato il bando per il servizio civile 2020. E' possibile presentare la candidatura per 2 posti la sede Mcl di Trani sita in via De Robertis, 74 per il progetto migrazione ed inclusione inviando la domanda di partecipazione esclusivamente sul sito Mcl cliccando il seguente link: http://domandaonline.serviziocivile.it.Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 14 del giorno 8 febbraio 2021. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede Mcl di Trani dalle ore 10 alle 12, dal lunedì al venerdì.