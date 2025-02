Servizio Civile Nazionale, 6 posti da assegnare al Comune di Trani, le domande entro il 18 febbraio 2025

scadenza: 18 febbraio 2025, ore 14:00

La domanda di partecipazione deve essere PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE ONLINE

E' stato pubblicato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale con. In riferimento al bando (a cura del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale) è indetta la selezione per titoli e colloquio di operatori volontari di servizio Civile da impegnare presso il Comune di Trani: le sei unità da individuarsi opereranno nel settore dell'assistenza, il progetto è denominatoper adulti e terza età in condizioni di disagio, durata 12 mesi per 5 giorni settimanali.attraverso la piattaforma DOL all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ . Da qui tutte le indicazioni per la partecipazione: https://www.comune.trani.bt.it/ocmultibinary/download/2827/52775/1/c6eeea76d402c6bd3b45e24b13f29c64.pdf/file/Manifesto_Trani.pdf [tl@]