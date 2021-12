Servizio civile, al via le candidature per partecipare ai progetti del Movimento Cristiano Lavoratori

Tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni possono partecipare al Servizio Civile Nazionale: sono aperte le candidature per i progetti del Movimento Cristiano Lavoratori. Per presentare domanda occorre andare sul sito del servizio civile nella sezione "domande online". Il termine ultimo per presentare domande è fissato a mercoledì 26 gennaio 2022 alle ore 14. Per ulteriori info è possibile recarsi presso la sede in via De Robertis, 14.