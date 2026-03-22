Vita di città
Servizio civile, incontro informativo in biblioteca
Saranno illustrati i dettagli dei progetti e le procedure di partecipazione
Trani - domenica 22 marzo 2026
Il giorno 23 marzo, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, la Sala Ronchi della Biblioteca Comunale "G. Bovio" di Trani ospiterà un incontro pubblico dedicato alla presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale per l'annualità 2026-2027.
L'iniziativa vedrà la partecipazione degli enti accreditati del territorio tranese, i quali illustreranno ai giovani interessati, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, i dettagli dei progetti proposti e le procedure per l'invio della candidatura tramite la piattaforma ministeriale. Saranno inoltre presenti i volontari attualmente in servizio e gli olp dei progetti, a disposizione per rispondere alle domande dei candidati e condividere la propria esperienza diretta sul campo.
L'appuntamento rappresenterà un'occasione di confronto tra i potenziali volontari e le realtà del terzo settore locale. L'incontro è strutturato per favorire la creazione di una rete tra enti e aspiranti candidati, offrendo a questi ultimi gli strumenti necessari per individuare il percorso progettuale più coerente con le proprie attitudini e interessi personali.
L'evento sarà inoltre l'occasione per la presentazione dei risultati raggiunti dal progetto Rescore del Comune di Trani e per illustrare le diverse opportunità di mobilità giovanile attualmente disponibili.
La cittadinanza e i giovani interessati sono invitati a partecipare. È richiesta l'iscrizione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGAi4DIScU3dcijhmaueQOKHylJUuYkdm-GyAfldRpIo3Zlg/viewform?usp=send_form.
L'iniziativa vedrà la partecipazione degli enti accreditati del territorio tranese, i quali illustreranno ai giovani interessati, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, i dettagli dei progetti proposti e le procedure per l'invio della candidatura tramite la piattaforma ministeriale. Saranno inoltre presenti i volontari attualmente in servizio e gli olp dei progetti, a disposizione per rispondere alle domande dei candidati e condividere la propria esperienza diretta sul campo.
L'appuntamento rappresenterà un'occasione di confronto tra i potenziali volontari e le realtà del terzo settore locale. L'incontro è strutturato per favorire la creazione di una rete tra enti e aspiranti candidati, offrendo a questi ultimi gli strumenti necessari per individuare il percorso progettuale più coerente con le proprie attitudini e interessi personali.
L'evento sarà inoltre l'occasione per la presentazione dei risultati raggiunti dal progetto Rescore del Comune di Trani e per illustrare le diverse opportunità di mobilità giovanile attualmente disponibili.
La cittadinanza e i giovani interessati sono invitati a partecipare. È richiesta l'iscrizione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGAi4DIScU3dcijhmaueQOKHylJUuYkdm-GyAfldRpIo3Zlg/viewform?usp=send_form.
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