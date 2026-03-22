Servizio civile universale
Servizio civile universale
Vita di città

Servizio civile, incontro informativo in biblioteca

Saranno illustrati i dettagli dei progetti e le procedure di partecipazione

Trani - domenica 22 marzo 2026
Il giorno 23 marzo, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, la Sala Ronchi della Biblioteca Comunale "G. Bovio" di Trani ospiterà un incontro pubblico dedicato alla presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale per l'annualità 2026-2027.

L'iniziativa vedrà la partecipazione degli enti accreditati del territorio tranese, i quali illustreranno ai giovani interessati, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, i dettagli dei progetti proposti e le procedure per l'invio della candidatura tramite la piattaforma ministeriale. Saranno inoltre presenti i volontari attualmente in servizio e gli olp dei progetti, a disposizione per rispondere alle domande dei candidati e condividere la propria esperienza diretta sul campo.

L'appuntamento rappresenterà un'occasione di confronto tra i potenziali volontari e le realtà del terzo settore locale. L'incontro è strutturato per favorire la creazione di una rete tra enti e aspiranti candidati, offrendo a questi ultimi gli strumenti necessari per individuare il percorso progettuale più coerente con le proprie attitudini e interessi personali.

L'evento sarà inoltre l'occasione per la presentazione dei risultati raggiunti dal progetto Rescore del Comune di Trani e per illustrare le diverse opportunità di mobilità giovanile attualmente disponibili.
La cittadinanza e i giovani interessati sono invitati a partecipare. È richiesta l'iscrizione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGAi4DIScU3dcijhmaueQOKHylJUuYkdm-GyAfldRpIo3Zlg/viewform?usp=send_form.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Servizio civile
Altri contenuti a tema
Come "Up": palloncini invadono il chiosco in Piazza della Repubblica a Trani per stimolare nuovi sogni e progetti Come "Up": palloncini invadono il chiosco in Piazza della Repubblica a Trani per stimolare nuovi sogni e progetti L'idea nasce dal Servizio Civile del Comune con il giovane Davide De Laurentis
Servizio Civile Nazionale, 6 posti da assegnare al Comune di Trani, le domande entro il 18 febbraio 2025 Servizio Civile Nazionale, 6 posti da assegnare al Comune di Trani, le domande entro il 18 febbraio 2025 L'area di intervento è quella dell'assistenza ad adulti in condizioni di disagio.
Servizio civile, il Nodo Galattica Trani promuove un evento di approfondimento in biblioteca Eventi e cultura Servizio civile, il Nodo Galattica Trani promuove un evento di approfondimento in biblioteca Il bando scade il 15 febbraio
Quattro posti disponibili per il servizio civile in Unitalsi Trani Attualità Quattro posti disponibili per il servizio civile in Unitalsi Trani Domande fino al 10 febbraio
Servizio civile nel Movimento Cristiano Lavoratori di Trani Attualità Servizio civile nel Movimento Cristiano Lavoratori di Trani Domande entro il 10 febbraio
Servizio civile nel Comune di Trani, 10 posti disponibili Enti locali Servizio civile nel Comune di Trani, 10 posti disponibili Domande entro il 10 febbraio
Servizio civile, al via le candidature per partecipare ai progetti del Movimento Cristiano Lavoratori Attualità Servizio civile, al via le candidature per partecipare ai progetti del Movimento Cristiano Lavoratori C'è tempo fino al 26 gennaio
Servizio civile nell'Unitalsi, domande entro il 15 febbraio Associazioni Servizio civile nell'Unitalsi, domande entro il 15 febbraio Ecco come presentare domanda
Cresce l’attività di Sanitaservice al servizio del territorio, 600mila ore di servizi per Asl Bat
22 marzo 2026 Cresce l’attività di Sanitaservice al servizio del territorio, 600mila ore di servizi per Asl Bat
Da Canale 5 a Trani, Samira Lui sceglie Trani per una cena vista mare
21 marzo 2026 Da Canale 5 a Trani, Samira Lui sceglie Trani per una cena vista mare
Giornata nazionale dell'Unitalsi, la solidarietà scende in piazza
21 marzo 2026 Giornata nazionale dell'Unitalsi, la solidarietà scende in piazza
Referendum 2026, orari e cambio sedi per alcune sezioni
21 marzo 2026 Referendum 2026, orari e cambio sedi per alcune sezioni
Editoriale.Scusate il disturbo! Trani 2026: il vincolo di mandato e la politica degli orticelli
21 marzo 2026 Editoriale.Scusate il disturbo! Trani 2026: il vincolo di mandato e la politica degli orticelli
Scuola e vita: un ponte oltre i muri
21 marzo 2026 Scuola e vita: un ponte oltre i muri
Centro anziani “Villa Guastamacchia”, avviso pubblico per la co-progettazione con il Terzo Settore
21 marzo 2026 Centro anziani “Villa Guastamacchia”, avviso pubblico per la co-progettazione con il Terzo Settore
Torna il mercatino vintage domenica 22 marzo
21 marzo 2026 Torna il mercatino vintage domenica 22 marzo
Tornano le Giornate FAI di Primavera: sabato 21 e domenica 22 marzo 780 luoghi aperti in tutta Italia
21 marzo 2026 Tornano le Giornate FAI di Primavera: sabato 21 e domenica 22 marzo 780 luoghi aperti in tutta Italia
Primavera-estate 2026, al via la raccolta eventi per il cartellone eventi
21 marzo 2026 Primavera-estate 2026, al via la raccolta eventi per il cartellone eventi
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.