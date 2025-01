Servizio civile nazionale, sei posti da destinare al Comune di Trani

E' stato pubblicato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale (scadenza: 18 febbraio 2025, ore 14). In riferimento al bando (a cura del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale) è indetta la selezione per titoli e colloquio di operatori volontari di servizio Civile da impegnare presso il Comune di Trani: le sei unità da individuarsi opereranno nel settore dell'assistenza (adulti e terza età in condizioni di disagio) per 12 mesi (5 giorni settimanali)