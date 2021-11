Sicurezza, Bottaro: «Non è un problema di una sola città ma di un intero territorio»

«Quello della sicurezza non è un problema di una sola città ma di un intero territorio». Il sindaco Amedeo Bottaro rompe il silenzio ed interviene dopo i gravi fatti verificatisi a Trani nella notte di Halloween, ma non solo. «Bisogna prendere atto, seppur con le dovute distinzioni, dell'ampiezza del fenomeno ed intervenire. La sicurezza dei cittadini è un'esigenza primaria di cui tutti dobbiamo farci carico: servono risposte urgenti, in termini di azioni e di uomini in campo».