Sifilata di beneficienza con abiti da sposa: giovedì 13 luglio al Polo museale

Giovedì 13 Luglio alle ore 19:00, presso il Polo Museale Diocesano di Trani, nei pressi della splendida Cattedrale, si terrà una sfilata di beneficenza con abiti da sposa.Organizzato da Inner Wheel Trani, Inner Wheel Cerignola e Rotary club Andria Castelli Svevi con Inner Wheel Foggia e San Severo e con il Patrocinio dei Rotary club di Trani e San Severo, l'evento ha come scopo quello di raccogliere fondi da destinare interamente alla ONLUS "Bambini Cardiopatici nel Mondo", seguendo la scia positiva di un progetto che ha riscosso tanto successo nello scorso inverno.Gli abiti, circa un centinaio, sono stati donati da un atelier di Cerignola e potranno, tramite elargizioni spontanee, essere prenotati a margine dell'evento e ritirati fino al 31 luglio chiamando il numero 3493413369.La serata sarà presentata dal giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Aldo Losito. Interverranno nel corso della sfilata la presidentessa di Inner Wheel Trani Viriana Fattibene, la presidentessa di Inner Wheel Cerignola Maria Raffaelli Santomartino, la presidentessa del Rotary Club Andria Castelli Svevi Lilla Bruno, oltre ad autorità dell'amministrazione comunale tranese e del Polo Museale Diocesano Trani e della fondazione SECA che ospita l'evento.Tra una sfilata e l'altra, spazio alla coinvolgente pizzica salentina della Maestra Nunzia Lotito con le ragazze dell'Interact; a fine serata aperitivo offerto dall'organizzazione dell'evento.Il contributo suggerito di cultura e musica di €15, potrà essere acquistato in sede o chiamando il 3493413369.