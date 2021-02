Sistema dei rifiuti, Caracciolo e Ciliento chiedono la costituzione della società unica dell'Aro Barletta-Trani-Bisceglie

Nell'incontro del gruppo PD regionale con il direttore dell'Ager, avv. Grandaliano è stato illustrato lo stato dell'arte delle azioni dell'agenzia in attuazione del piano regionale dei rifiuti.È stata posta l'attenzione sul ruolo essenziale della gestione pubblica del ciclo dei rifiuti. In questa direzione i consiglieri regionali Caracciolo e Ciliento hanno sollecitato il direttore ad iniziative tese a stimolare il processo di costituzione di una società unica dell'Aro Barletta Trani Bisceglie, che permetta alle due municipalizzate Amiu Trani e BAR.S.A. di fondersi per costituire un nuovo soggetto sul territorio provinciale capace di affrontare la complessa problematica della gestione del ciclo dei rifiuti.