Smart Go City, presentati oggi a Trani i nuovi bus elettrici

Si è svolta questa mattina la presentazione dei tre autobus elettrici, di Classe I, ottenuti dalla Città di Trani mediante finanziamento nell'ambito della terza edizione del bando regionale Smart Go City, calibrato sul rinnovo del parco automobilistico del trasporto pubblico locale con mezzi a ridotto carico inquinante. Con questi sono sette i mezzi in dotazione all'Amet e altri sei arriveranno nei prossimi mesi, come ha anticipato il sindaco Bottaro.All'esito della procedura di selezione, l'Ente è risultato beneficiario di un importo complessivo di 1.790.000 euro.I tre mezzi (che si aggiungono ai quattro ibridi precedentemente ottenuti dal Comune nel 2021) sono stati ceduti con la formula dell'usufrutto all'azienda locale AMET SpA che si occupa del trasporto pubblico locale ed entreranno da subito in servizio.