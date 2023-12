Soccer Trani: la grinta dei dragoni non basta

Uncon un sapore davveroper la Soccer, che, contro la, viene beffata nei minuti finali.Quella che si presenta come ladei dragoni, arriva suldi gioco "" delquasi completamente dai, che come sempre non hanno fatto mancare il loro sostegno., contro un avversario esperto e agguerrito, ma con i tranesi capaci di tenere aperti i giochi fino all'ultimo respiro.Ladi gara parte con le due formazioni intente a studiarsi, mantenendo posizioni e giocando sulla difensiva. Ilarriva, però, proprio dai, conche in solitaria, dopo il superamento di 4 avversari, conclude a rete ma il tiro si spegne sul fondo.Il risultato si sblocca al, proprio con, abile ad anticipare la retroguardia tranese suglidi une ad insaccareLa Soccer cerca la reazione, seppure con qualche difficoltà. A suonare la carica èche, al, scambia in area con Dragonetti e, ma ancora una volta lanon entra, uscendoLa razione del Capurso arriva sullo scadere della prima metà, portata avanti ancora da Fieroni, che in area di rigore supera Cepele e calcia spedendo la palla sopra la traversa.che vedein campo di, mister Mascia effettua uninserendo Patruno, Mastropasqua e De Marco ai posti, rispettivamente, di Dascoli, Palmitessa e Dragonetti, cambi finalizzati a dare una scossa ai suoi.Con lanella sua metà campo a difesa del risultato, alla Soccer prova a rendersi pericolosa con, che dal limite nell'area, conclude a reteospite.L'intensità dei tranesi cresce,laci prova ancorache, con una splendida, cerca il gol della domenica,sulla sua strada nuovamente, bravissimo a salvare.Ilperò è, l'episodio arriva, con lache guadagna unDagli 11 metri ci penseràa riportarePartita che si infiamma, con la Soccer che crede nell'impresa.però, in, arriva, con unamagistrale dal limite dell'area, trova, di fronte ad uno stadio incredulo.che senz'altro non ha deluso in quanto a spettacolarità, se purabbiala forte, specie nella ripresa.Verdetto finale che, se da una parte regala la vetta ad un Capurso messo in difficoltà fino all'ultimo respiro, dall'altra mostra unache ancora una voltale sueMister Mascia e i suoi che sicuramente impiegheranno questo bagaglio nel, per un altro scontro d'alta quotaper le