Soho Trani, «il nostro desiderio è farvi sentire a casa»

Non è passato molto tempo da quando abbiamo brindato ai nuovi propositi. E anche se, dobbiamo ammetterlo, il 2020 non è cominciato proprio nel migliore dei modi, di una cosa siamo certi: fra questi c'è ancora il desiderio di farvi sentire a casa.Data l'emergenza del tema Coronavirus e l'importanza che diamo ad ognuno di voi, ci teniamo a dirvi che a #Soho rispettiamo tutte le norme igienico-sanitarie prescritte nel nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.Perciò, da oggi fino al 3 Aprile, vi garantiamo l'accesso indoor e nell'area garden esclusivamente previa prenotazione del tavolo per le vostre cene e/o aperitivi.Vi aspettiamo con lo stesso entusiasmo di prima, dicendovi che, anche a un metro di distanza, noi #restiamouniti.SITO WEB: https://sohotrani.it/FB: https://www.facebook.com/SohoTraniRestaurantLoungeBar/IG: https://www.instagram.com/soho_trani/TA: https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g608901-d19696755-Reviews-Soho_Trani_Restaurant_e_Lounge_Bar-Trani_Province_of_Barletta_Andria_Trani_Pugli.html