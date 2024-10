"Sonno o son desto?": al concorso di assirem premiate le classi dell' I. C. Bovio Rocca Palumbo D’Annunzio

L'Istituto Comprensivo "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" tra i vincitori del concorso "Sonno o son desto?" di Assirem: un riconoscimento all'importanza del sonno per la saluteBel riconoscimento per la classe 3^ B della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" e per le docenti Carpentieri, De Candia, Quatela e Rosa classificatisi al primo posto per la sezione "Racconti" del concorso nazionale "Sonno o son desto?" indetto da Assirem, l'Associazione Scientifica Italiana per la Ricerca e l'Educazione nella Medicina del Sonno con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione. La premiazione si è tenuta il 23 ottobre in una cerimonia a distanza che ha visto la partecipazione della Dr.ssa Marina Ricci, la Dr.ssa Cicullo ed il Dr. Pierluigi Innocenti.Un risultato che premia l'impegno e la creatività degli studenti nel promuovere l'educazione alla salute e la consapevolezza sull'importanza del sonno per la prevenzione dei disturbi ad esso legati.Il concorso, che ha visto la partecipazione di scuole provenienti da tutta Italia, aveva l'obiettivo di sottolineare come il sonno, spesso sottovalutato o sacrificato, sia invece un elemento fondamentale per la salute, soprattutto durante la crescita.Un sonno di qualità aiuta anche a mantenere un buon equilibrio emotivo ed a ridurre i livelli di stress. È stato dimostrato che chi dorme male o troppo poco è più incline a disturbi come ansia, irritabilità e difficoltà di concentrazione. Purtroppo, una delle maggiori minacce alla qualità del sonno, soprattutto tra i più giovani, è l'uso eccessivo e fuori orario dei dispositivi elettronici.Infatti, l'esposizione alla luce blu emessa dagli schermi può interferire con la produzione di melatonina, l'ormone che regola il sonno, rendendo più difficile addormentarsi e riposare bene.Troppo spesso, l'abitudine di usare dispositivi elettronici fino a tarda notte si traduce in risvegli mattutini stanchi, irritabili e distratti, con ripercussioni negative sul rendimento scolastico, lavorativo e sulla qualità della vita in generale. Per questo motivo, è importante educare alla gestione del tempo e incentivare l'adozione di buone abitudini come spegnere i dispositivi almeno un'ora prima di andare a letto e creare un ambiente di riposo tranquillo e confortevole.Le alunne e gli alunni della classe premiata riceveranno una targa ed il libro "L'arte di dormire bene" di Russel Foster.Grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente dell'IC "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio", Prof. Giovanni Cassanelli, che ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare i giovani all'importanza di adottare corretti stili di vita per favorire un buon equilibrio psicofisico che abbia forti ricadute anche in ambito scolastico.