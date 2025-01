Sospetta fuga di gas in una palazzina in piazza Martiri di via Fani, controlli dei Vigili del Fuoco

Sono stati ispezionati tutti gli appartamenti della palazzina in Piazza Martiri di via Fani nella quale si è cominciato ad avvertire intorno alle 21:30 un forte odore di gas. Chiamati Vigili del Fuoco, sono intervenuti con due mezzi e hanno ispezionato tutti gli appartamenti per verificare con i rilevatori che non ci fossero perdite; ma parrebbe che a causare la dispersione sia potuta essere una bombola di gas aperta in maniera maldestra in uno degli appartamenti. Non c'è stata evacuazione e la situazione è rimasta sempre sotto controllo.