Spiaggia del Monastero: dopo la segnalazione di Traniviva l'intervento di Amiu per ripulire l'area

La zona del, inla sua, è tornata in mattinata ad unadi "", grazie all'intervento. Nello scorso articolo si era parlato delle segnalazioni pervenute dai cittadini,della zona e infastiditi dall'odore poco piacevole, migliore finale non si poteva sperare,Sono chiare le parole del Vice sindacoin merito: "", palesando il disappunto per inciviltà che è generatrice di queste problematiche.Forse parlare di "finale" è troppo prematuro, perché, come si legge nello scorso articolo, questa è unanel tempo.Il pronto intervento di pulizia di oggi fa spuntare un raggio di sole sul caso, facendoche laregolarmente e che il "" ed il rispetto del collettivoe dovere