Spiaggia di Colonna, Branà: «Quella recinzione va tolta»

«In base all'ordinanza balneare 2022 della Regione Puglia, le recinzioni sono vietate. E questo è un fatto. Adesso bisogna capire se è stata chiesta autorizzazione agli uffici competenti e cosa è stato rilasciato». Sono le parole del consigliere comunale del M5S, Vito Branà che aggiunge: «Qui non si tratta di non far lavorare le aziende, qui si tratta di andare oltre un principio. Ovvero io posso andare da una parte all'altra di qualsiasi spiaggia. L'anno scorso proprio in questo periodo feci interrogazione sulla distanza del primo ombrellone rispetto al mare e il comando dei vigili urbani mi rispose che i limiti erano rispettati. Forse eravamo in un periodo di "secca".... Ma la recinzione è troppo. Martedì farò partire una interrogazione all'ufficio tecnico, alla Capitaneria di Porto, al Comando dei vigili e alla Regione Puglia. Vediamo un po'... Se il mare è di tutti».