Stanley Tucci arriva nella Foresta di Mercadante e incontra la tranese Roberta De Lia

Stanley Tucci, attore e regista statunitense, è da qualche giorno in Puglia per le riprese di un documentario del genere travel e food per la Cnn Iternational, l'emittente televisiva a stelle e strisce famosa in tutto il mondo. Dopo le riprese sulla Murgia andriese, tra Montegrosso e Castel del Monte, Stanley Tucci si è recato nella Foresta di Mercadante dove ha visitato il cheese bar Baby Dicecca gestito dalla tranese Roberta De Lia e dal suo compagno.L'ecclettico attore e conduttore televisivo Stanley Tucci, con il suo omonimo programma "Alla ricerca dell'Italia", dopo aver visitato nelle settimane scorse la Toscana ed il Piemonte è giunto qui in Puglia. Abituati a vederlo in tv, in tante apparizioni, memorabile quella del devoto collaboratore di Miranda Priestly (Meryl Streep), nel film campione d'incassi "Il diavolo veste Prada", con una carriera che lo ha visto conquistarsi ben due Golden Globe e ricevere una candidatura all'Oscar quale miglior attore non protagonista, adesso l'italo americano di origini calabresi, dopo aver fatto tappa nel Salento, sulla Murgia andriese, tra Montegrosso e Castel del Monte, ha voluto trascorrere una giornata nello scenario incontaminato della Foresta di Mercadante.Tutti i partecipanti al al programma hanno firmato una dichiarazione con sui si sono impegnati a non divulgare notizie e quant'altro di ciò che è avvenuto: quel che è certo che Stanley è rimasto estasiato dalle prelibatezze casearie offerte Baby Dicecca, curioso come non mai di conoscere ogni dettaglio sulla loro preparazione. Non resta quindi che aspettare di vedere in onda quello che ha realizzato in questi giorni in giro per la Puglia.