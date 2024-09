Stasera a Trani sarà protagonista Il vernacolo: poesie, sketch e tradizione in Piazza Sant'Agostino

Ripartiamo da zero con la Genesi del dialetto, soprattutto valorizzando le nostre Tradizioni tranesi, quasi in fase di estinzione ...Domenica 29 settembre Piazza Sant'Agostino ore 21:00 presso il Wine Bar St Augustine, l'associazione culturale L'Ebanista esprimerà la rassegna artistica in vernacolo Dialettando dove il protagonista assoluto sarà il Dialetto Tranese.Presenterà la serata Giuseppe Curci con il suo esclusivo entusiasmo.Sarà una serata leggera e spensierata con ricami di Cultura con il prof. De Iuliis Gianni, declameranno i poeti: Giuseppe Isim Laurora, Nino Monopoli, Domenico Nenna poeti tranesi. Seguirà un momento cabarettistico con Francesco Pansitta.Il Dialetto e le poesie sono da proteggere e tramandare come bronzi artistici che parlano della Trani che fu...