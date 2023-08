Stasera e domani a Trani il "Calice di San Lorenzo": vino, cibo, musica. I consigli per accedere all'evento

Tutto pronto per Calice di San Lorenzo: sono già in fresco le centinaia di bottiglie pronte per essere degustate da appassionati delle etichette pugliesi, tra DOC, DOP, Riserve, IGT e IGP.Le 30.000 presenze dell'anno scorso, in una due giorni minacciata dal maltempo, fa prevedere un flusso importante di persone, visto anche l' ingresso gratuito per quanti vorranno semplicemente usufruire della serata, della musica e della atmosfera magica della manifestazione in piazza Duomo, piazza Sacra Regia Udienza e piazza Monsignor Addazzi .La serata sarà allietata dalla presenza di due gruppi musicali, "Gli zii di Milano" e "Storie Del Vecchio Sud".I parcheggi consigliati sono in Via dei finanzieri e piazza re Manfredi.I pullman sostano in via Fra Alvarez per discesa visitatori e poi parcheggiano in via dei Finanzieri.La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita.Solo coloro i quali vorranno accedere alle degustazioni dovranno provvedere all'acquisto del kit degustativo di Euro 15,00 che comprende:La tracolla con calice in vetro e taralli+ 7 ticket per degustazione vini+ 1 ticket degustazione gastronomia+ 1 ticket degustazione olio.