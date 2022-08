Stasera Federica e Pia Paradiso nel loro concerto di musica e poesia al centro Jobel

Previsto per la serata anche un aperitivo in compagnia delle due giovani artiste

Dopo il rinvio delle scorse settimane l'atteso concerto di Federica e Pia Paradiso avrà luogo stasera a partire dalle 8:30 nel centro Jobel.L'arte non conosce confini e sa parlare al cuore attraverso vibrazioni che sono uniche e irripetibili per ciascuno. Federica e Maria Pia sono la dimostrazione di come lo spirito possa superare ogni limite umano; e la musica, la poesia, le parole, l'interpretazione che sono capaci di realizzare in pubblico hanno una potenza e suscitano emozioni da cui è difficile farsi abbandonare."Come ci capita" è il nome dello spettacolo che prende il nome dal primo singolo di Federica e che vedrà protagonisti anche Felice Bologna alla tastiera e Riccardo Campana alla chitarra.Un connubio bellissimo, quello dei giovani di Tranensis - che anche attraverso quest'ultimo evento di fine estate, sta cercando di portare a conoscenza e a coscienza dei concittadini il valore della storia della città, ma anche la potenza del proprio futuro - e le due sorelle Paradiso, "nomen omen" di una elevatezza nell'anima e nelle capacità artistiche.Tutto questo - compreso un momento finale di condivisione con un piccolo aperitivo - avverrà appunto stasera al centro Jobel alle 20:30.Per informazioni e prenotazionici si può rivolgere ai numeri349 1357664349 1492718328 7614746