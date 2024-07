Stasera una festa per il compleanno del Caffè Corsaro: tre anni di attività sociali, progetti, inclusione

Questa sera,17 luglio, terzo anniversario del Caffè Corsaro ( ex ospedaletto, via Baldassarre 72).A partire dalle ore 20.45 vi aspettiamo per festeggiare insieme ai nostri ragazzi questo fantastico traguardo, con musica live, food birra e vino locali.Un'altra occasione per conoscere questo luogo immerso nel verde in pieno centro e presentare alla cittadinanza una lunga serie di attività messe in campo a scopo sociale e inclusivo, da parte delle cooperative sociali "Questa città e Campo dei miracoli" e dalle associazioni Legambiente e scuola Corsara.Ingresso libero aperto a tutti.