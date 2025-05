“Storie di Donne per l’architettura, dalla conoscenza al Progetto”, evento formativo dell’Ordine BAT

L'obiettivo è quello di raccontare il contributo delle donne nell'architettura per ricerca, innovazione e sostenibilità. Un convegno formativo sulle pari opportunità quello organizzato a Trani, giovedì 29 maggio con inizio alle ore 16, all'interno di Palazzo Covelli dall'Ordine degli Architetti PPC BAT con il supporto scientifico della commissione Cultura e Pari Opportunità. Nel corso dell'evento saranno analizzate le storie di donne architetto che con il loro ruolo istituzionale hanno contribuito alla crescita culturale della Puglia.I saluti istituzionali saranno del Presidente dell'Ordine Andrea Roselli e dell'assessore ai trasporti della Regione Puglia Debora Ciliento. A dialogare con la presidente della commissione Cultura e Pari Opportunità dell'Ordine Francesca Onesti saranno la direttrice della scuola di Specializzazione in beni architettonici e del paesaggio del Politecnico di Bari Monica Livadiotti che parlerà di ricerca e disegno della città con il caso di Kos nel Dodecaneso Italiano. Poi ci sarà l'intervento della Docente di urbanistica allo IUAV di Venezia Sabina Lenoci che parlerà del progetto urbanistico e della cura delle città oltre a Fabiana Cicirillo libera professionista oltre che assessore alla cultura delal città di Lecce per molti anni. A chiudere gli interventi sarà la direttrice generale e prorettrice del Politecnico di Bari Loredana Ficarelli con la storia antica "da Lizzy a Lina".Un convegno in cui saranno affrontati diversi aspetti storico-urbanistici ma anche una possibile visione contemporanea di città "sostenibile", che deve pervadere la coscienza collettiva al pari della necessità della tutela del patrimonio che abbiamo ereditato e che ci appartiene profondamente