Strada per strada, avviati i lavori di fresatura sulla Trani-Andria

Da oggi sono i iniziati i lavori di fresatura sulla Trani-Andria, nel tratto che va va dal rondò di via Superga fino al carcere. Per questo motivo e fino al termine dei lavori, si rendono necessarie delle modifiche alla viabilità. Il traffico proveniente da Andria potrà transitare regolarmente, mentre il traffico diretto verso Andria non potrà percorrere il tratto urbano che va dal rondò di via Superga fino al carcere. Unico percorso possibile è la statale 16 bis direzione Foggia (uscita Trani-Andria percorribile).Gli interventi rientrano nell'ambito del programma Strada per Strada che nei giorni scorsi hanno interessato via Cappuccini, via Papa Giovanni, via Superga e via Monte d'Alba e che ora proseguono nel tratto tranese della Trani -Andria.