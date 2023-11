Strade buie, ieri sopralluogo del sindaco per valutare soluzioni

l'aumento di pali e dei corpi illuminanti

l'aumento della potenza dei lumen nelle ottiche già installate

l'installazione in molti incroci stradali di un'ottica ad alto rendimento che sarà realizzata appositamente per la città di Trani

«Abbiamo iniziato i primi sopralluoghi congiunti per la riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica della Città di Trani»: lo comunica il sindaco Amedeo Bottaro.«Nonostante la pioggia, ieri abbiamo effettuato le prime verifiche "sul campo" a fronte delle sostituzioni dei corpi illuminanti già eseguite e delle verifiche richieste dai nostri tecnici.Queste verifiche scaturiscono anche dalle segnalazioni dei cittadini e dalle segnalazioni delle forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, che ringrazio per la collaborazione.Tre ore di attività proficua in giro per Trani, armati di luxometro, nel corso delle quali sono emerse le prime soluzioni da adottare e che prevedono, a seconda delle strade su cui abbiamo registrato necessità di intervento:Abbiamo potuto verificare l'illuminazione particolarmente performante in corso Italia piuttosto che in piazza Marconi che sarà la resa finale da raggiungere complessivamente al termine del programma di efficientamento.Come detto fin dall'inizio ed a più riprese, il cronoprogramma di efficientamento energetico della città e di riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica sta seguendo degli step ben precisi:Il primo step (in corso) prevede la sola sostituzione dei corpi illuminanti esistentiIl secondo step prevede un'attività di potenziamento a seconda delle necessità rilevateIl terzo step prevede invece l'illuminazione di nuove strade.I giudizi, sempre ben accetti, li potremo dare solo al termine.A tal proposito, segnalo che sono in corso delle sperimentazioni su corso Vittorio Emanuele per individuare le soluzioni di illuminazione migliore tenuto conto dell'estensione e del blasone dell'arteria».