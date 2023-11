Successo a Palazzo Beltrani per lo spettacolo di commedia dell'arte "Le avventure di Pantaleone"

Lo spettacolo di commedia dell'arte intitolato "Le Avventure di Pantalone" ha riscosso un enorme successo domenica pomeriggio, con due repliche sold out che hanno entusiasmato i bambini presenti. L'evento si è tenuto presso il prestigioso Palazzo Beltrani, con il sostegno del Comune di Trani. In scena la compagnia Teatro Fantàsia, reduce da qualche settimana, dal successo in Albania nel festival internazionale "Skampa", vede la partecipazione degli attori Nicola Calabrese e Alessandro Piazzolla.La trama dello spettacolo ruota attorno alle avventure del vecchio Pantalone, che cerca di trovare un marito ricco per sua figlia, così da non dover spendere soldi per le nozze. Il Capitano Tremors si propone come pretendente, contrattando la dote, ma la giovane Lucrezia crede nell'amore sincero e è innamorata del suo Ludovico. Sarà il servo Zanni a trovare, per caso, la soluzione perfetta che accontenterà tutti, tranne il Capitano che, ingannato dal servo, se ne andrà senza una sposa.Lo spettacolo ha mescolato abilmente la comicità tipica della commedia dell'arte con temi legati all'amore, all'inganno e alla saggezza dei personaggi. I bambini presenti sono rimasti incantati dalle esilaranti performance degli attori e dalle situazioni comiche che si sono susseguite sul palco, ritrovandosi, inconsapevolmente protagonisti attivi della storia.Grazie al sostegno del Comune di Trani, gli spettacoli teatrali continuano a essere un'importante forma di intrattenimento e cultura nella città, offrendo a residenti e visitatori l'opportunità di godersi performance di livello internazionale.