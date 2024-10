Vince l'ucraina Kristina Papiieva la I edizione del Premio Aldo Ciccolini a Trani

Si è conclusa con grande successo la prima edizione del Premio "Aldo Ciccolini", svoltasi il 5 e 6 ottobre presso il Palazzo delle Arti Beltrani a Trani. L'evento, ideato e organizzato dalla Fondazione "Aldo Ciccolini" ETS, ha visto la partecipazione di venti giovani talenti provenienti dai cinque Conservatori di Musica della Puglia, che si sono esibiti per due giorni davanti a una giuria di fama internazionale. La Fondazione tranese, sin dalla sua costituzione nel 2015, eroga borse di studio e organizza eventi di prestigio per favorire l'inserimento dei giovani talenti nel mondo del concertismo professionale, seguendo gli ideali del grande M° Aldo Ciccolini.Il riconoscimento principale è andato alla talentuosa Kristina Papiieva, una studentessa ventiduenne ucraina di Kiev iscritta al Conservatorio Nino Rota di Monopoli, allieva del M˚ Viviana Lasaracina. Kristina ha trovato la giuria unanime per l'assegnazione del Premio "Aldo Ciccolini" grazie alla sua straordinaria esecuzione, tratta dal programma presentato per la selezione finale, del "Primo movimento della Sonata n.2 op.35" di Chopin. A lei è stata assegnata una borsa di studio del valore di 3.000 euro, conferita dal Distretto 2120 del Rotary International congiuntamente al Rotary Club di Trani. Ieri erano presenti alla cerimonia sia Maurizio Quinto, assistente del Governatore della zona 6 Lino Pignataro, sempre particolarmente attento alle esigenze delle giovani generazioni, sia Sabino Fortunato, presidente Rotary Trani, che ha voluto affiancare la crescita delle eccellenze pianistiche del territorio. Il Rotary, come associazione filantropica, aiuta le nuove generazioni ad esprimere il loro pieno potenziale attraverso opportunità di istruzione, rapporti personali e professionali, servizio e apprendimento.La giovane vincitrice del premio avrà inoltre l'opportunità di partecipare ad altre iniziative promosse dalla Fondazione, anche in collaborazione con altri enti, come la prestigiosa Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca, che la ospiterà per un concerto premio.Una menzione speciale per la migliore interpretazione di un'opera pianistica di musica francese è stata conferita inoltre ad Alessandro Papa, 23 anni, studente del Conservatorio U. Giordano di Foggia – sede di Rodi Garganico, che ha ricevuto una borsa di studio di 500 euro. Lo studente, allievo del M° Alessandro Deljavan, ha eseguito "Etude n. 5 Pour les octaves" di Debussy.La Fondazione "Aldo Ciccolini" è stata istituita dal M° Alfonso Soldano, docente titolare di Pianoforte principale al Conservatorio "N. Piccinni" di Bari e brillante allievo del Maestro di origini napoletane naturalizzato francese, con l'obiettivo di continuare l'opera di Ciccolini nel supporto dei giovani artisti e nella valorizzazione della musica pianistica e del talento pugliese. A tal fine, l'Ente tranese, presieduto dalla dott.ssa Elisabetta Papagni, quest'anno ha bandito la prima edizione del "Premio Aldo Ciccolini", una borsa di studio a cadenza biennale che rappresenta un'importante risorsa per promuovere i giovani talenti della musica e la cultura musicale nella Regione Puglia coinvolgendo gli studenti di pianoforte più meritevoli selezionati dai cinque Conservatori di Musica della Regione Puglia: Conservatorio "N. Piccinni" di Bari, Conservatorio "U. Giordano" di Foggia e Rodi Garganico, Conservatorio "N. Rota" di Monopoli, Conservatorio "T. Schipa" di Lecce e Conservatorio "G. Paisiello" di Taranto.La partecipazione attiva dei Conservatori, rappresentati dai loro direttori e Maestri preparatori, ha contribuito alla riuscita di un evento che mira a diventare un punto di riferimento per la musica pianistica in Italia.«I due giorni di manifestazione sono stati caratterizzati da un'atmosfera di intensa emozione e una grande qualità artistica - afferma il direttore artistico della Fondazione "Aldo Ciccolini", Alfonso Soldano, pianista eclettico e di grande talento. – Il premio ha voluto mettere in luce l'impegno e la dedizione dei giovani musicisti, onorando l'eredità del Maestro Aldo Ciccolini. È una vera e (prima) 'scholarship' (borsa di studio) per le eccellenze pianistiche della Regione Puglia, un piccolo gioiello da proteggere e coltivare, nell'interesse del nostro patrimonio, della nostra risorsa più grande: i giovani. È nostra ferma intenzione - conclude il M° Soldano - continuare a sostenere e promuovere l'eccellenza pianistica nella nostra regione».L'iniziativa, patrocinata da Regione Puglia, PACT - Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, Provincia BAT, con il sostegno del Comune di Trani e di Fondazione Puglia, è stata accolta con entusiasmo da tutti i Conservatori della regione ed i relativi Consigli Accademici e si è svolta in collaborazione con il Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, Clivio Pianoforti di Pescara e la Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca.Venti studenti provenienti dai conservatori pugliesi hanno avuto l'opportunità di esibirsi nell'arco di due giorni (5 e 6 ottobre) dinanzi ad una giuria era composta da esperti di prestigio, fra cui il presidente di giuria M° Roberto Plano (professore al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, professore al Royal Northern College di Manchester, Medaglia d'oro Cleveland 2001) e membri provenienti da diverse aree del mondo musicale, garantendo così un'elevata imparzialità e qualità di valutazione. Nella commissione presieduta da Plano , il M° Marc-Antoine Pingeon (vicedirettore della prestigiosa ed antica Ecole Normale de Musique "A. Cortot di Parigi" e direttore musicale dell'Orchestra Eugenie di Parigi), M° Patrizia Prati (docente titolare di Pianoforte Principale e capo dipartimento sezione tastiere e percussioni del Conservatorio "G.B. Martini" di Bologna), M° Liubov Gromoglasova (concertista, docente, responsabile delle stagioni concertistiche di Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca) e M° Cinzia Falco, già docente titolare di pianoforte principale al Conservatorio "N. Piccinni" di Bari, in rappresentanza della Fondazione Aldo Ciccolini ETS.Tante le autorità civili e politiche presenti alla premiazione di ieri 6 ottobre, tra cui la consigliera regionale Grazia Di Bari, i direttori e i rappresentanti dei cinque Conservatori della Regione Puglia che la Fondazione ringrazia: M° Corrado Roselli (direttore del Conservatorio "N. Piccinni" di Bari), M° Donato Della Vista (direttore del Conservatorio "U. Giordano" di Foggia e Rodi Garganico), M° Gianpaolo Schiavo (direttore del Conservatorio "N. Rota" di Monopoli), M° Corrado De Bernart (direttore del Conservatorio "T. Schipa" di Lecce) e il M° Vito Caliandro (direttore del Conservatorio "G. Paisiello" di Taranto).Il "Premio Aldo Ciccolini" conterà un albo d'oro dei vincitori, esposto a partire dal 2025 nella sede della Fondazione (l'elegante palazzo Discanno, in Corso Vittorio Emanuele a Trani).