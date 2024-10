Sindrome di Stand-Up: il potere della risata contro le contraddizioni della vita moderna

La rassegna "Sindrome di Stand-Up" si prepara a infiammare il palco del Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (BT) con tre serate imperdibili di stand-up comedy. Si parte domenica 20 ottobre, per poi continuare il 17 novembre e il 22 dicembre, sempre di domenica, a partire dalle ore 19:00.Questo 'special comedy show', organizzato dall'Associazione Delle Arti in collaborazione con il collettivo StandaPPura e la Città di Trani, vedrà diversi comici alternarsi sul palco, affrontando con ironia e irriverenza i temi più controversi della società contemporanea. Un appuntamento in cui il riso diventa potente strumento per affrontare le complessità della vita moderna.Ma cos'è la stand-up comedy? Si tratta di una forma di intrattenimento comico che si distingue per la sua immediatezza e autenticità. Un comico, armato solo di un microfono e del proprio ingegno, racconta storie divertenti ispirate alla vita quotidiana, alla società e alle esperienze personali, suscitando nel pubblico risate ma anche momenti di riflessione. La stand-up comedy nel tempo ha portato al successo personalità come Angelo Duro, Michela Giraud, Giorgia Fumo e tanti altri.Il collettivo barese 'StandaPPura' è nato con l'intento di portare la stand-up comedy in Puglia, permettendo al territorio di scoprire e appassionarsi ad una forma d'arte ancora poco nota. Attraverso laboratori e serate "open mic" (a microfono aperto), chiunque ha l'opportunità di affinare le proprie abilità comiche, mantenendo un forte senso di territorialità e apertura verso altre forme espressive.La line-up fissa delle tre serate a Palazzo Beltrani contempla nomi noti della comicità come Marco Montrone, Cristina Di Girolamo, Gerry Cassano e Gianbattista Rossi. Per ogni appuntamento, oltre ai 4 "stand-up comedian" fissi, un ospite speciale che amplierà ulteriormente la varietà dei temi trattati.Si parte in maniera scoppiettante con il primo appuntamento di domenica prossima che vedrà avvicendarsi al microfono l'attore teatrale e comico con oltre 30 anni di esperienza Gianbattista Rossi. Stand-up comedian dal 2000, Rossi ha partecipato a Zelig Lab Puglia e si esibisce in tutta Italia; il barese Marco Montrone, classe '94, ha debuttato al Zelig Lab e creato il personaggio "Donato della Madonnella", un'icona della satira pugliese online. Attualmente scrive e si esibisce in stand-up comedy, è fondatore di 'StandaPPura'. Con lui, per tutte e tre le date, anche gli altri due co-fondatori del collettivo: Cristina Di Girolamo e Gerry Cassano. Comica emergente pugliese, la Di Girolamo, con all'attivo una laurea in filosofia, utilizza la stand-up per affrontare la quotidianità con ironia e fantasia. Comico e content creator pugliese, Cassano ha raggiunto il successo online con il suo personaggio "Lozar". Nel 2022 si è avvicinato alla stand-up comedy, scrivendo ed esibendosi con Marco Montrone.Come special guest del primo appuntamento della "Sindrome di Stand-Up" sarà la volta di Luigi Biancoli, per il 17 novembre Cosmo Campanale e per il 22 dicembre Francesco Di Lernia.Il barese Biancoli è un talento precoce della scena artistica e un nome noto alla platea nazionale. Dopo aver affinato le sue abilità in recitazione e doppiaggio, ha conquistato il pubblico e la critica con il suo monologo "Il Mistero di Cappuccetto Rosso" e lo spettacolo di stand up comedy "L'Antivirus". Recentemente, ha brillato nel cortometraggio "Twist" di Daniele Catini, che ha ricevuto riconoscimenti italiani ed esteri; ora è in fermento creativo per il suo nuovo show "Sono Un Ragazzo Speciale", che promette risate e riflessioni, anche sulla condizione di disabilità, grazie alla sua verve unica."Sindrome di Stand-Up" è un'esperienza intensa, proprio come la celebre "sindrome di Stendhal". Sul palco, i comici condivideranno disagi e storie tragicomiche, con l'obiettivo di rapire il pubblico e farlo sentire immerso in un'opera d'arte totale, questa volta comica. Durante le serate, infatti, la platea avrà l'opportunità di vivere un'esperienza coinvolgente. I comici, ognuno con il proprio stile inconfondibile, offriranno un mix di risate sfrenate e considerazioni su argomenti contemporanei, riuscendo così a strappare un sorriso mentre invitano a osservare da nuovi punti di vista la realtà che ci circonda.Non mancheranno occasioni speciali per interagire con i comici stessi. Gli spettatori non saranno semplici fruitori del comedy show, ma parte attiva della serata, con la possibilità di porre domande e condividere le proprie esperienze. Questo renderà l'atmosfera particolarmente vivace e stimolante, creando un legame interattivo e diretto tra palco e pubblico, abbattendo la quarta parete.Sarà possibile scoprire il talento di comici provenienti dalla Puglia che affondano la loro vis comica nella tradizione e nella satira locale, offrendo al pubblico un'esperienza di stand-up comedy che riflette la cultura e le peculiarità del nostro territorio.Al pubblico l'opportunità di ridere e riflettere, contagiati dalla sindrome comica degli attori, senza prendere questi ultimi troppo sul serio! I biglietti per la rassegna "Sindrome di Stand up - Special Comedy Show" di StandaPPura sono disponibili on line al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/venue/palazzo-delle-arti-beltrani-sala-beltrani/517287061.L'ingresso per il primo appuntamento di domenica 20 ottobre è disponibile al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/sindrome-di-stand-up/250036.I biglietti (ticket di 10,00 euro a serata con posto numerato da scegliere in pianta) possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani (aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, dal martedì alla domenica con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:00). Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 19.00, porta alle ore 18.30. Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it.