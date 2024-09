L’Amore uguale: in scena a Palazzo Beltrani il monologo di Riccardo Filograsso

Spazio al Teatro d'autore a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani dove sabato 7 settembre va in scena alle ore 21:00 "L'amore uguale", un'opera intensa e provocatoria che esplora i temi dell'autodeterminazione, dell'identità e dell'amore in forme che sfidano le convenzioni. Questo monologo sulla parità di genere, scritto da Riccardo Filograsso e interpretato con maestria da Agata Paradiso, accompagnata dal grande Vince Abbracciante alla fisarmonica, promette di essere un'esperienza teatrale indimenticabile. La storia segue il viaggio emotivo di una donna che, oppressa da un matrimonio violento e da convenzioni sociali soffocanti, trova la forza di liberarsi dalle catene della sottomissione, abbandona i due figli che non sente come suoi, ma, piuttosto, come prodotto indesiderato delle violenze sessuali del marito. La sua fuga da un'esistenza di abusi e negazione la porta a confrontarsi con la solitudine e l'indigenza, sfide che affronta con resilienza e coraggio. Nel suo percorso di rinascita, scopre la propria vera identità sessuale - nascosta sotto la paura del peccato e della pubblica riprovazione -. Scopre l'amore saffico, un amore che definisce 'uguale', libero da pregiudizi e restrizioni morali."L'amore uguale" è un inno alla libertà individuale, un'esplorazione coraggiosa dell'amore nelle sue molteplici forme e un'affermazione potente del diritto di ogni persona di definire la propria famiglia. Una intensa Agata Paradiso con la sua profonda espressività accompagna gli spettatori in un viaggio spirituale che accarezza le corde più intime e più inaccessibili della nostra coscienza. Una rappresentazione straordinaria nella suggestiva Corte "Davide Santorsola", dove il teatro diventa anche un veicolo di riflessione. Vince Abbracciante contrappunterà con il suono della sua fisarmonica le parole di Filograsso, interpretate dalla Paradiso come un pugno nello stomaco per una storia che prevede un riscatto, soprattutto emotivo.Un appuntamento che unisce due personalità di grande presa sul pubblico. La giovane ed eclettica interprete pugliese Agata Paradiso passa con abilità dal registro brillante a quello più intimista e drammatico. È reduce, infatti, da successi teatrali come il debutto nazionale de "Gli imbianchini non hanno ricordi", l'atto unico di Dario Fo e Franca Rame con la regia di Vito Signorile al Teatro Abeliano di Bari e dal tour che la vede in scena in "Mi Chiamo Luigi -vita in musica di Luigi Tenco", il racconto musicale di Giorgio Vignali e Vito Schirone.La sua interpretazione sarà scandita dalla maestria di Vince Abbracciante, già definito dal Dizionario del jazz italiano «la stella nascente della fisarmonica in Italia, dotato di una tecnica notevole, un senso profondo del blues e dello swing. Padroneggia la fisarmonica come pochi e suona con talento qualsiasi genere musicale», e molto apprezzato anche da leggende che imbracciano il suo stesso strumento come Richard Galliano che al magazine Jazzman ha dichiarato «Chi più mi ha impressionato è un giovane italiano, originario della Puglia: si chiama Vincenzo Abbracciante. In ogni brano mi ha imbarcato in una storia e commosso». Musicalmente onnivoro, Abbracciante, compositore, arrangiatore e anche produttore, spazia dal jazz alla classica, dalla world music all'etnico. Entrambi accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la ricerca di sé stessi e dell'amore autentico, contro ogni convenzione sociale e morale.Poltronissima (posto riservato da scegliere su pianta) 15,00 euro; Posto unico (non numerato): 10,00 euro. 