Risate a corte, quarto e ultimo appuntamento con "E comunque bravi"

Quarto ed ultimo appuntamento dello show "Risate a corte" a Palazzo delle Arti "Beltrani" con "E comunque bravi" di e con i Wilva il 26 settembre alle ore 21.Una coppia di attori (William Volpicella e Valentina Gadaleta), ma anche nella vita, che vi darà il benvenuto del magico mondo del precariato attoriale. Con il cinema a portata di tutti, tutti ci ritroviamo fra gli amici degli attori. E siamo puntualmente convinti della bella vita che fanno: tappeti rossi, autografi e vita facile. "Voi state bene" è quello che di solito viene detto loro. Ci sorgono spontanee delle domande: Ma in casa parlano sempre impostati? Ma quindi recitano sempre? Risposte a queste ed altre domande le troverete in "E comunque bravi".Il progetto "Risate a Corte", nato da una sinergica collaborazione tra il comune di Trani e InMovimento APS, con la direzione artistica di Francesco Donato, giunge alla sua seconda stagione con quattro brillanti attori, nuovi talenti della comicità italiana, tutti con una unicità e stili differenti per diversi tipi di pubblico, che arriveranno in Puglia dopo aver calcato tanti dei più importanti palchi in Italia.Biglietti acquistabili anche on line al seguente link:https://www.palazzodelleartibeltrani.it/event/risate-a-corte-e-comunque-bravi/.