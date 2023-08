Sventato nuovo furto d'uva in Contrada Sant'angelo

Ancora una volta le Guardie Campestri di Trani hanno sventato un importante furto di uva in zona Sant'Angelo.Hanno individuato la situazione criminosa, messo in fuga i ladri, recuperato la refurtiva e restituito la stessa al legittimo proprietario.Il Presidente Peppino Nardò si è dichiarato fiero dell'opera meritevole delle Guardie, da rimarcare in questo periodo di assalti ai tendoni di uva carichi di frutta da tavola o da vinificazione.