Tamponamento fra due auto sulla Trani-Bisceglie

Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 12:45 di lunedì 22 maggio nel territorio di Bisceglie sul Ponte Lama, in direzione Trani.Due auto sono entrate in collisione. In base a quanto ricostruito, uno dei due mezzi avrebbe tamponato quello che lo precedeva, fermo al semaforo installato provvisoriamente per il senso unico alternato reso necessario dai lavori di allargamento del ponte.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie per effettuare i rilievi del caso e gestire il flusso veicolare sull'arteria di collegamento fra le due città.Una delle persone coinvolte nel sinistro ha riportato un lieve trauma cranico: disposto il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie.