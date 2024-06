Teatro a Corte, continua a Palazzo delle Arti Beltrani la IV edizione della rassegna nazionale legata al Premio Giovanni Macchia

Dopo il successo del primo spettacolo in cartellone della rassegna "Teatro a Corte - Premio Giovanni Macchia" continua la rassegna nazionale di teatro di Palazzo delle Arti Beltrani, giunta alla quarta edizione, con la direzione artistica di Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua, in collaborazione con Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie-Trani e Unione Italiana Libero Teatro. Sabato prossimo, 22 giugno, con la commedia "L'armadietto cinese" di Aldo De Benedetti sul palco di Corte 'Davide Santorsola' sarà protagonista il gruppo teatrale Il Focolare di Loreto (AN), con la regia di Rita Papa.Due eleganti signore dell'alta borghesia cittadina e fra di loro amiche, scoprono di aver avuto entrambe, l'una all'insaputa dell'altra, una relazione compromettente con un avvenente playboy che, costretto a scappare per disavventure di ordine finanziario, ha nascosto tutte le lettere d'amore scambiate con le sue amanti in un armadietto cinese, un piccolo mobiletto pieno di nascondigli e cassettini segreti.Le due donne, ben presto rese alleate dalle circostanze, riescono a venire in possesso del prezioso armadietto per recuperare e distruggere le prove del loro tradimento.Purtroppo, il mobiletto desta l'attenzione dei loro mariti che, scoperte le lettere, ne leggono il contenuto. Vincerà l'astuzia femminile oppure la gelosia maschile?Anche il gruppo teatrale Il Focolare di Loreto (AN) ha partecipato al bando della rassegna nazionale "Teatro a Corte – Premio Giovanni Macchia", il cui spettacolo migliore, votato dal pubblico, anche quest'anno riceverà il prestigioso premio dedicato a Macchia (Trani 1912 - Roma 2001), insigne studioso e scrittore, uno dei critici italiani più importanti del Novecento.Il cartellone teatrale, che tanto successo ha riscosso nelle precedenti edizioni, appassionerà con altre pièce con cadenza settimanale fino al 20 luglio. Ogni sabato si potrà godere di rappresentazioni teatrali che passano dalle commedie degli equivoci alla farsa, non senza spunti di riflessione più intimisti e introspettivi. In scena sabato 29 giugno lo spettacolo fuori concorso "I ri…Promessi Sposi" di Enzo Matichecchia della Compagnia dei Teatranti; un grande classico di Eduardo De Filippo come "Non ti pago" sarà messo in scena sabato 6 luglio da La Bottega dei Teatranti; la compagnia teatrale I sognAttori presenta sabato 13 luglio "Amici fragili" di Federico Buffa; chiude la rassegna sabato 20 luglio con lo spettacolo "Voglia di Borotalco" L'Allegra compagnia di Turi.La programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della città di Trani, è curata dal direttore Niki Battaglia, gode della media partner di Radio Selene ed è stata realizzata dall'Associazione delle Arti con la collaborazione ed il sostegno della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, l'intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 "Custodiamo la Cultura in Puglia" - Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3 e il Teatro Pubblico Pugliese.Tutti gli spettacoli cominciano alle 21.00, porta alle 20.30. Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it