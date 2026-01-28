Teatro Mimesis di Trani, stasera "Stelle di Cannella": quando la normalità diventa complicità col male

tl@

È un appuntamento da segnare in agenda per questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026. Alle ore 20.00, il Teatro Mimesis di Trani (via Pietro Palagano) ospiterà una serata di profonda riflessione legata alle celebrazioni per la Giornata della Memoria.L'iniziativa è promossa dall'associazione culturale "Oltre la Memoria – Le Vittime Invisibili", l'intento degli organizzatori è sottrarre il 27 gennaio al rischio di una "ritualità stanca" e trasformare il ricordo in un esercizio attivo di responsabilità civile, capace di interrogare le coscienze di fronte ai conflitti e alle discriminazioni del nostro presente.Al Mimesis non sarà una semplice presentazione letteraria(Salani editore, 2011), ma una vera e propria drammaturgia della memoria. La regia di Massimiliano Deliso ha disegnato uno spazio scenico essenziale e rigoroso, dove parola scritta e parola recitata si fondono. Ad introdurre la serata sarà Francesca Carrera, seguita dalla partecipazione di Renzo Samaritani Schneider, custode di una memoria familiare complessa e dolorosa. Il cuore pulsante dell'evento sarà affidato alle letture sceniche di Isabella Spadavecchia, Giuseppe Bucci e Samuele Totaro, voci chiamate a dare corpo alle emozioni e alle fratture raccontate nel libro. La comunicazione è curata da Gaetano Ermito.MEMO APPUNTAMENTO: 📅 Quando: Stasera, Mercoledì 28 Gennaio 2026 c Ora: 20.00 📍 Dove: Teatro Mimesis, via Pietro Palagano - Trani 🎭 Evento: "Stelle di Cannella"