Ted Mosby e la fisiologia dell'amore

"Tu lo conosci Ted?"… È con questa frase che Barney Stin son presenta a Ted Mosby Robin, ragazza che lui amerà per tutta serie. Durante 9 stagioni ci sono stati numerosi cambi di scena ed emozioni che hanno spiegato l'amore in maniera diversa. Ted ha vissuto varie fasi dell'innamoramento, tanto che alla fine decide persino (allerta spoiler) di farsi da parte per lasciare che la Robin sia felice. Tutto questo è bellissimo da vedere e da provare, e sono sicuro che anche a voi sarà capitato di incontrare la vostra Robin, la donna che vi ha cambiato la vita , la persona per la quale avreste dato ogni momento di ogni singolo giorno (scusate se parlo al femminile, ma essendo un uomo e basandomi sulla serie televisiva non posso farne a meno). Non siete mai riusciti a spiegarvi cosa succedeva in voi, di certo non ci riusciremo adesso, ma vedremo cosa accade quando ci si innamora di qualcuno.L'amore crea sentimenti di euforia, una felicità spesso insopportabile e sicuramente indescrivibile. Le aree che vengono attivate in risposta ai sentimenti romantici hanno come neuromodulatore la dopamina. Come altri due modulatori legati all'amore romantico, l'ossitocina e la vasopressina, la dopamina viene rilasciata dall'ipotalamo, una struttura situata in profondità nel cervello e che funge da collegamento tra i sistemi nervoso ed endocrino. Il rilascio di dopamina mette una persona in uno stato di "sentirsi bene" e la dopamina sembra essere intimamente legata non solo alla formazione di relazioni ma anche al sesso, che di conseguenza viene considerato come un gratificante. Nelle prime fasi di innamoramento si ha un aumento della dopamina ed una diminuzione della serotonina, ormone collegato all'appetito ed al cibo. L'ossitocina e la vasopressina, sembrano essere particolarmente legati all'attaccamento e al legame.FASE 1: L'innamoramentoQuesta fase prevede la presenza dello stress espressa in aumento del cortisolo, dovuta al fatto che non si conoscono le dinamiche relazionali e, anche per tale motivo diminuisce la serotonina. Questa fase la ritroviamo in Ted nel momento in cui conosce Robin e susseguentemente rovina il loro incontro con un "Ti amo".FASE 2: Amore PassionaleDopo mesi o anni, l'euforia iniziale diviene amore passionale, dominata dal controllo e dalla calma. In questa fase l'ossitocina e la vasopressina sono gli ormoni più presenti. La storia d'amore fra Ted e Robin va a gonfie vele fino a quando non si rendono conto che vogliono cose diverse dalla vita e decidono di troncare.FASE 3: Amore CompagnoDopo la fase passionale c'è la fase dell'amore compagno, ovvero una relazione emotiva più stabile parallela ad un rapporto di amicizia. In questa fase ossitocina e vasopressina sono gli ormoni dominanti che permettono la relazione all'interno della coppia. Questa la si ritrova in Robin e Barney, ormai prossimi al divorzio.