Tentano di rubare rame in un campo fotovoltaico tra le campagne di Andria e Trani

Banda di predoni messi in fuga dall'arrivo delle guardie giurate della Vigilanza giurata

L'ennesimo tentativo di furto di cavi di rame, per fortuna andato a vuoto, è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 24 luglio, tra le campagne di Andria e Trani.Tre malviventi, dopo aver scavalcato la rete di recinzione, sono penetrati all'interno di un campo fotovoltaico. Hanno così iniziato quindi ad aprire i pozzetti di ispezione attraversati dai cavi di rame.Per fortuna tutta l'area è sottoposta al controllo da remoto da telecamere di sorveglianza. Immediato è stato quindi l'intervento della pattuglia della Vigilanza Giurata che ha messo in fuga i tre malviventi.Malgrado il caldo torrido, i campi fotovoltaici restano anche in questo periodo estivo nel mirino dei predoni. Sul posto sono quindi giunti i Carabinieri del nucleo radiomobile a cui sono state affidate le indagini.