Tentato omicidio a Trani, si riunisce il Comitato per la sicurezza in Prefettura

Riunione straordinaria del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato per questa mattina dal Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D'Agostino, a seguito dell'episodio criminoso avvenuto nelle scorse ore nel centro abitato di Trani ai danni di un giovane di 28 anni, ferito da colpi di arma da fuoco.Nel corso dell'incontro, svoltosi alla presenza dei rappresentanti provinciali delle Forze di Polizia e del Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, è stato preliminarmente esaminato il contesto i cui è maturato l'episodio delittuoso e i collegamenti criminali dei soggetti coinvolti, oltre che le eventuali misure da adottare nei confronti del locale di intrattenimento nei cui pressi si sono svolti i fatti.Il Prefetto ha, quindi, invitato i vertici provinciali delle Forze di Polizia ad assicurare un'intensificazione delle attività di controllo sul territorio, soprattutto al fine di non offuscare i positivi dati scaturiti dall'esame dell'andamento della delittuosità nel Comune di Trani nei primi otto mesi del 2024, in netta diminuzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie al cospicuo rinforzo degli organici dei presidi di sicurezza territoriali garantito a questa provincia dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.Ciò ha consentito al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di pianificare efficaci strategie di prevenzione e contrasto anche attraverso il potenziamento dei controlli e l'adozione di misure preventive rafforzate."L'episodio di ieri incide negativamente, purtroppo, sulla percezione di sicurezza dei cittadini, anche se, grazie al costante lavoro delle Forze dell'ordine, i dati sulla delittuosità nel territorio tranese siano in sensibile diminuzione - ha dichiarato il Prefetto - ma non per questo abbasseremo la guardia, auspicando al contempo la massima collaborazione da parte dei cittadini nel denunciare qualsiasi episodio criminoso di cui siano vittime o testimoni".