Cabina di regia PNRR, ieri riunione in Prefettura a Barletta

Nuova riunione, ieri pomeriggio in Prefettura a Barletta, della cabina di coordinamento per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in ambito provinciale. L'incontro, presieduto dal Prefetto Silvana D'Agostino con la presenza dei rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale e Territoriale dello Stato, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia, Provincia, Comuni e Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Puglia, ha rappresentato un'occasione per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal Pnrr e favorire la collaborazione tra le amministrazioni locali e i soggetti attuatori.Particolare attenzione è stata dedicata ai progetti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzati al potenziamento dei servizi sociali in ambito comunale, ed agli interventi per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrominio del Fondo Edifici di Culto e siti di ricovero per le opere d'arte. "Abbiamo riunito la cabina di coordinamento per il PNRR per approfondire le criticità emerse sullo stato di realizzazione di alcuni progetti che riguardano il nostro territorio e che possono mettere a rischio il raggiungimento del target nei tempi previsti dal Piano - ha dichiarato il Prefetto D'Agostino –. Abbiamo rilevato che c'è ancora tanto lavoro da fare per rispettare gli standard previsti dal Piano ma il dialogo costante e la collaborazione sinergica con tutti gli Enti interessati sono necessari per garantire la completa e puntuale realizzazione di interventi che avranno ricaduta importante sulla collettività".