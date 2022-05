The Harbour, a Trani lusso e accoglienza a due passi dal mare

11 foto The Harbour - Boutique Hotel in Trani

Il boutique hotel che non ti aspetti. Camere accoglienti e raffinate suite di pure eleganza, dove il lusso sposa il comfort nello scenario romantico di Trani:racconta di un'antica torre di pescatori, completamente rinnovata e trasformata in un accogliente dimora di lusso e bellezza. Oggi la torre è diventata un elegante hotel, curato in ogni dettaglio e incastonato nel porto di Trani, a due passi dal mare.Il simbolo scelto è il cavalluccio marino, animale elegante e quasi leggendario, emblema assoluto di fedeltà per il partner. Così "The Harbour" diventa porto accogliente, meta prediletta di soggiorni romantici.A dominare gli ambienti di ciascuna stanza sono la pietra e il marmo, proposti con design unici e architetture suggestive per offrire una esperienza di quiete fuori dall'ordinario. Nelle quattro suite, dotate di ogni comfort, con amenities da cinque stelle come i prodotti Bulgari, regnano eleganza e benessere:Materiali preziosi di altissima qualità esaltano la bellezza degli spazi: "The Harbour" non a caso è stato scelto da tante celebrità, tra cui Gennaro Gattuso, Sonia Bruganelli, Anderson. Pio e Amedeo, e diversi ospiti legati alla recente immaginifica sfilata di Gucci "Cosmogonie" a Castel del Monte.Oltre le stanze, si può salire in cima alla torre dove si trova la terrazza privata da cui scorgere l'orizzonte di Trani, dove cielo e mare sembrano fondersi in un abbraccio indissolubile, con un raffinato outdoor dove godersi il tramonto in totale riservatezza.Per saperne di piùPiazza Mercadante 4 - TraniTelefono 339 662 07 34Sito web theharbour.it