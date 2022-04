Time to swim, al via il progetto di acqua motricità per bambini autistici

Si chiama Time To Swim il nuovo progetto di acqua motricità in piscina promosso dall'associazione Time…Aut Odv di Trani. L'iniziativa, nata nell'ambito delle attività di Trani Autism Friendly ed è stata condivisa dall'amministrazione comunale, è rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 20 anni con disturbo dello spettro autistico e ha come obiettivo l'insegnamento e il potenziamento delle attività notatorie.Dal 9 aprile al 29 maggio, si terrà una lezione a settimana (il sabato mattina per tre fasce orarie e la domenica mattina in due fasce orarie), dalla durata di 50 minuti ciascuna, all'interno del centro sportivo Lig, in via Canosa 357, a Barletta, per un totale di 10 lezioni per ogni partecipante.I bambini e i ragazzi coinvolti impareranno a spostarsi in acqua e a nuotare da soli, stimolati nella volontà di esplorazione, nell'autonomia in acqua, nell'accrescimento dell'autostima e nelle capacità di relazione. Tra gli obiettivi del progetto: migliorare la qualità della vita di bambini e ragazzi nello spettro autistico; promuovere il benessere fisico e contrastare la sedentarietà; stimolare il benessere sociale grazie all'interazione con l'istruttore, gli educatori e con il proprio gruppo di compagni; mettere alla prova il proprio corpo; vivere l'emozione delle gare con altre realtà e fare nuove esperienze.Responsabile dell'area tecnica del progetto è la dottoressa Chiara Fattibene, psicologa, psicoterapeuta e tecnico del comportamento. I partecipanti saranno seguiti da un istruttore fornito dal centro sportivo, affiancati da educatori (professionisti o tirocinanti dell'Università di Bari, dottorandi in psicologia e scienze della formazione). Il vice sindaco Fabrizio Ferrante spiega: "Questa Amministrazione continua nella quotidianità a sostenere attività che hanno un solo obiettivo ovvero il benessere dei ragazzi. Siamo fermamente convinti che queste iniziative vadano incentivate e strutturate ed è quello per cui stiamo lavorando".A conclusione del corso è prevista una giornata di aggregazione e premiazione dei ragazzi con la consegna di medaglie e attestati di partecipazione.