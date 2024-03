Traffico in tilt in corso de Gasperi: una macchina finisce sul marciapiede 

Non chiare le dinamiche di quanto avvenuto poco fa in Corso de Gasperi, zona ospedale, dove una macchina è finita addirittura sopra un marciapiede, adiacente al semaforo, come ben visibile dalle foto. Nel dubbioso scontro è rimasta coinvolta anche una circolare, rimasta bloccata nel punto del poco chiaro incidente. Probabilmente un tentativo di sorpasso che non ha avuto le conseguenze sperate e che ha momentaneamente mandato il tilt il traffico della zona. In attesa che si possa capire la dinamica di ciò che è successo, tutte le autovetture sono obbligate a svoltare a sinistra verso via Gisotti.