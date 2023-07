Tragedia in un cantiere edile a Trani: morto un operaio per un malore

Sono sotto shock i colleghi dell'operaio edile deceduto in un cantiere edile privato per una ristrutturazione di una palazzina in via Fiume.L'uomo avrebbe avvertito un malore e immediatamente si sarebbe accasciato: nonostante l'intervento d'urgenza di due ambulanze sono stati vani purtroppo tutti i tentativi di rianimazione.Sul posto sono intanto giunti anche i Carabinieri del comando di Trani e della sezione investigazione scientifica.