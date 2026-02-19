Amministrative: il dado è tratto per Marinaro, mentre Ferrante si rifugia nelle "valutazioni personali" mentre Trani diventa terra di conquista per le segreterie provinciali

Angela Mercorio : in campagna elettorale da un anno con una rete social capillare.

: in campagna elettorale da un anno con una rete social capillare. Sebastiano De Feudis : già assessore provinciale, punta su un progetto civico che superi le ideologie e punti sul metodo.

: già assessore provinciale, punta su un progetto civico che superi le ideologie e punti sul metodo. Alessandro Moscatelli: uscito dal tavolo del centrodestra per l'eccessiva perdita di tempo, che corre con "Articolo 97", un movimento nato dal basso che ambisce a volare alto.

Trani ha finalmente le sue date: illa città sarà chiamata alle urne per scegliere il successore diMa, a guardare il quadro politico attuale, la vera partita sembra già proiettata verso il, date di un ballottaggio che appare inevitabile. Non è pessimismo, ma fredda analisi di una frammentazione che vede la città trasformata in un laboratorio di ambizioni civiche e strappi fragorosi.Per gli osservatori più attenti, il termometro della crisi nel centrosinistra è passato per due post social tutt'altro che sibillini. Il vicesindacoscrive: "È il tempo di profonde valutazioni personali". Traduzione? Nonostante un curriculum politico che lo vedrebbe come naturale erede, il PD sembra avergli voltato le spalle per l'ennesima volta, preferendo l'ennesima soluzione "esterna". Dall'altra parte,, Presidente del Consiglio Comunale, è stato ancora più esplicito: "Il dado è tratto?? Comunque let's go". Quel dado, ormai lanciato lontano dal PD, segna la nascita del suo "Grande Centro". Marinaro, forte di un consenso che potrebbe renderlo l'ago della bilancia o portarlo direttamente al secondo turno, ha rotto gli indugi dopo il "No" della coalizione alle primarie, condizione che aveva posto come invalicabile.Al tavolo del centrosinistra l'aria è pesante. Attualmente mancano all'appello pezzi importanti della giunta recentemente rimpastata da Bottaro a vantaggio dell'' approvazione del Bilancio ed a danno di due assessori che, malgrado la loro fedeltà alla causa seppur con molti apprezzamenti e complimenti da parte del Primo Cittadino , sono stati accompagnati alla porta: Cecilia Di Lernia e Luca Lignola,Al tavolo del Centro sinistra mancano quindi all'appello :(Carlo Laurora),(Luigi Cirillo) e la civica dicon ildi Vito Branà che resta alla finestra e chiede una discontinuità che suona come una vera bocciatura per l'era precedente. Paradossale poi la situazione di: al tavolo siede il coordinatore provinciale, esautorando di fatto la segretaria cittadina, che per tutta risposta si è accomodata al tavolo del centrodestra, rivendicando un'autonomia statutaria territoriale che l'era stata garantita e che a Trani sembra diventata un miraggio. La sensazione è quella di una città "terra di conquista", dove le decisioni vengono calate dall'alto da logiche regionali e provinciali.A destra la situazione non è più serena. I nomi in lizza si sono ridotti a quattro:(FI),(FdI),(Lega) e la possibile sorpresa, che potrebbe fungere da sintesi e mettere d'accordo tutti. Anche qui, però, il pallino è in mano ai coordinamenti provinciali con il rischio di scegliere non il candidato migliore, ma il più "fedele" ai diktat esterni.Contro questa politica che a molti non piace più che "non incanta più i serpenti" cresce l'esercito degli autonomi. Oltre alla probabile discesa in campo di Marinaro, sono già in moto con proprie liste:In questo scenario, il centrosinistra sembra aver già puntato su un, che sacrificherà le ambizioni di Ferrante, che scriviamo per il rispetto di tutti gli attori coinvolti, dandovi tuttavia una traccia: quest'anno compiràConcludiamo con una citazione:" Se la politica è l'arte di governare, a Trani sembra essere diventata l'arte di dividersi".