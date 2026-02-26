Trani 2026, la Lista “PER” compatta il fronte progressista: pieno sostegno a Marco Galiano

Di seguito, il testo integrale del comunicato stampa:

tl@

Il mosaico del nuovo "Campo Largo" tranese aggiunge un tassello alla definizione di una coalizione solida e di ampio respiro. Dopo la fumata bianca sul nome del Prof.arriva l'ufficializzazione del sostegno da parte della lista civica "PER TRANI". Una presa di posizione che non è soltanto una scelta di campo, ma una dichiarazione di intenti sul metodo e sulla qualità della proposta di governo che la coalizione intende offrire alla città.Attraverso una nota congiunta firmata dall'Assessoree dalla Consigliera, la lista civica riconosce nel Dirigente della "Baldassarre" la figura ideale per interpretare le istanze di rinnovamento e autorevolezza richieste dal territorio. L'adesione della lista "PER" sposta l'accento sulla concretezza dei temi: dal rafforzamento dei servizi per la salute alla tutela ambientale, fino alla promozione del lavoro, delineando un perimetro programmatico che punta a coniugare lo sviluppo economico con l'inclusione sociale. Si tratta di un passaggio chiave che blinda ulteriormente la candidatura di Galiano, confermando la capacità del polo progressista di fare sintesi attorno a un progetto partecipato e responsabile.Nella serata di ieri le forze politiche progressiste di Trani si sono riunite per definire la linea politica in vista delle prossime elezioni amministrative. Nel corso dell'incontro, la Lista "PER TRANI" presente al tavolo di confronto ha espresso pieno sostegno rispetto alla candidatura a Sindaco indicata dal Partito Democratico, individuata nella figura del Prof. Marco Galiano, ritenendola la scelta migliore per il futuro della Città, per competenze autorevolezza e qualità. La Lista Per ha inoltre ribadito il proprio impegno a contribuire alla costruzione di una proposta di governo condivisa, così come emerso dal confronto tra le forze presenti, fondata su priorità chiare e concrete: tutela dell'ambiente, promozione del lavoro e rafforzamento dei servizi per la salute. Temi centrali per garantire una crescita equilibrata, sostenibile e inclusiva della città nei prossimi anni. Il percorso avviato rappresenta un primo passo verso la definizione di un progetto politico ampio e partecipato, capace di rispondere alle esigenze della comunità e di costruire una visione di sviluppo solida e responsabile. Ulteriori aggiornamenti sulle iniziative programmatiche e organizzative saranno resi noti nei prossimi giorni.