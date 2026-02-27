Galiano
Politica

Trani 2026: ora c'è l'ufficialità, è Marco Galiano il candidato sindaco del centrosinistra

PD, M5S e civici puntano sul professore

Trani - venerdì 27 febbraio 2026 14.09
Il fronte progressista si prende la scena politica con una mossa d'identità e di rottura rispetto al passato recente. Con una nota congiunta diffusa all'indomani del vertice decisivo del 26 febbraio, le forze del "campo largo" hanno ufficializzato il nome che dovrà guidare la coalizione alle amministrative del 24 e 25 maggio: il Prof. Marco Galiano. La scelta di Galiano non è casuale. In un momento di estrema frammentazione, il centrosinistra punta su una figura di alto profilo accademico e civile, capace di fare da collante tra l'anima storica del Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle — che ottiene così quelle garanzie di rinnovamento — e le forze liberali e ambientaliste come Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra, Più Europa e la civica PER Trani. Il profilo di Galiano, 55 anni, risponde perfettamente all'identikit del candidato "di sintesi" che il sindaco uscente Amedeo Bottaro auspicava: un tranese radicato, stimato e lontano dalle logiche di scontro frontale che hanno caratterizzato le ultime settimane in Consiglio.

Di seguito, riportiamo integralmente il documento programmatico e l'annuncio ufficiale della coalizione:
Le forze politiche progressiste di Trani, unite a livello nazionale nell'opposizione al Governo attuale e, a livello regionale, nell'esperienza della Presidenza di Antonio Decaro, si sono riunite il 26 febbraio 2026 per definire la linea politica in vista delle prossime elezioni amministrative. Dall'incontro è emersa con forza la volontà di offrire alla città una guida autorevole, competente e inclusiva, capace di interpretare al meglio le energie civiche e politiche del territorio. In questo quadro, le forze della coalizione hanno espresso convintamente la propria fiducia nel Prof. Marco Galiano, riconoscendone il profilo di alto valore umano e professionale, la competenza e la capacità di sintesi tra sensibilità diverse. La candidatura del Prof. Galiano rappresenta la scelta di unire esperienza, visione e spirito di servizio, attorno a un progetto di governo serio, concreto e orientato al bene comune. L'obiettivo condiviso è guidare Trani verso una nuova stagione amministrativa fondata su trasparenza, competenza, partecipazione ed efficienza, valorizzando quanto di positivo è stato costruito negli anni e introducendo al tempo stesso un deciso impulso di innovazione e rinnovamento. Le forze politiche si impegnano, entro qualche giorno e dopo l'accettazione della proposta di candidatura da parte dell'interessato, a condividere con il candidato sindaco le modalità operative sulla gestione responsabile dei rapporti interni e il metodo decisionale della coalizione. Le priorità programmatiche — tutela dell'ambiente, pianificazione urbanistica sostenibile, politiche abitative inclusive, sviluppo economico, valorizzazione culturale e rafforzamento della solidarietà sociale — costituiranno la base dell'azione amministrativa che il candidato sindaco sarà chiamato a guidare. Tutti i candidati sottoscriveranno un codice etico rigoroso, a garanzia di legalità, trasparenza e correttezza, per assicurare ai cittadini una squadra credibile, competente e pienamente dedita al servizio della comunità. Il percorso sarà accompagnato dalla redazione di un documento programmatico, che traduca le priorità politiche in azioni concrete e misurabili per la città, sotto la guida del candidato sindaco. Le forze politiche che si riconoscono in questo progetto
• Partito Democratico
• Movimento 5 Stelle
• Alleanza Verdi e Sinistra
• PER Trani
• Italia Viva
• Più Europa
si presentano unite per offrire a Trani una proposta di governo credibile, autorevole e profondamente rinnovatrice, con il Prof. Marco Galiano alla guida di questo nuovo percorso

  • Trani Amministrative 2026
