Trani 2026: ora c'è l'ufficialità, è Marco Galiano il candidato sindaco del centrosinistra

Di seguito, riportiamo integralmente il documento programmatico e l'annuncio ufficiale della coalizione:

Le forze politiche progressiste di Trani, unite a livello nazionale nell'opposizione al Governo attuale e, a livello regionale, nell'esperienza della Presidenza di Antonio Decaro, si sono riunite il 26 febbraio 2026 per definire la linea politica in vista delle prossime elezioni amministrative. Dall'incontro è emersa con forza la volontà di offrire alla città una guida autorevole, competente e inclusiva, capace di interpretare al meglio le energie civiche e politiche del territorio. In questo quadro, le forze della coalizione hanno espresso convintamente la propria fiducia nel Prof. Marco Galiano, riconoscendone il profilo di alto valore umano e professionale, la competenza e la capacità di sintesi tra sensibilità diverse. La candidatura del Prof. Galiano rappresenta la scelta di unire esperienza, visione e spirito di servizio, attorno a un progetto di governo serio, concreto e orientato al bene comune. L'obiettivo condiviso è guidare Trani verso una nuova stagione amministrativa fondata su trasparenza, competenza, partecipazione ed efficienza, valorizzando quanto di positivo è stato costruito negli anni e introducendo al tempo stesso un deciso impulso di innovazione e rinnovamento. Le forze politiche si impegnano, entro qualche giorno e dopo l'accettazione della proposta di candidatura da parte dell'interessato, a condividere con il candidato sindaco le modalità operative sulla gestione responsabile dei rapporti interni e il metodo decisionale della coalizione. Le priorità programmatiche — tutela dell'ambiente, pianificazione urbanistica sostenibile, politiche abitative inclusive, sviluppo economico, valorizzazione culturale e rafforzamento della solidarietà sociale — costituiranno la base dell'azione amministrativa che il candidato sindaco sarà chiamato a guidare. Tutti i candidati sottoscriveranno un codice etico rigoroso, a garanzia di legalità, trasparenza e correttezza, per assicurare ai cittadini una squadra credibile, competente e pienamente dedita al servizio della comunità. Il percorso sarà accompagnato dalla redazione di un documento programmatico, che traduca le priorità politiche in azioni concrete e misurabili per la città, sotto la guida del candidato sindaco. Le forze politiche che si riconoscono in questo progetto

• Partito Democratico

• Movimento 5 Stelle

• Alleanza Verdi e Sinistra

• PER Trani

• Italia Viva

• Più Europa

si presentano unite per offrire a Trani una proposta di governo credibile, autorevole e profondamente rinnovatrice, con il Prof. Marco Galiano alla guida di questo nuovo percorso