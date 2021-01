Trani, 298 casi positivi: salgono i numeri del contagio anche in città

Sono 298 i casi di positività al Covid 19 attualmente attivi a Trani, con una impennata di circa 50 casi registrati solo nell'ultima settimana: il precedente bollettino relativo ai dati prettamente cittadini, infatti, era risalente al 10 gennaio scorso e parlava di 239 casi. Si registra dunque un ulteriore peggioramento della situazione epidemiologica in città con un aumento preoccupante di casi negli ultimi giorni, con ancora interi nuclei familiari colpiti dal virus,Nel precedente bollettino l'aumento dei contagi era apparso come diretta conseguenza di comportamenti poco cauti assunti nel periodo natalizio, ed era stato individuato come effetto "Covid-panettone"; quello odierno probabilmente segue la scia lunga come conseguenza diretta.Come paventato anche dai medici, cresce ancora il contagio nella nostra città, anche se in maniera minore rispetto ad altri centri del territorio anche limitrofi, ma questo non deve per nulla far abbassare la guardia: i controlli, il rispetto delle misure precauzionali, delle indicazioni del Dpcm, sono importanti per tutti, mentre intanto quotidianamente vengono effettuati i vaccini alle categorie indicate dal piano vaccinale della Asl (personale medico e sanitario, ospiti rsa, e presto altre categorie).Purtroppo però il pericolo è sempre presente: mascherine abbassate, distanze evidentemente mantenute con difficoltà e anche una sola mano contagiosa e il danno è fatto. E si moltiplica.