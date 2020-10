Trani, 37 nuovi casi da settembre: 26 gli attuali, di cui 10 in via di negativizzazione

Torna a fare il punto della situazione Covid il sindaco Bottaro, e nel messaggio di questa sera fa il bilancio della seconda fase dell'emergenza: da settembre sono stati registrati a Trani 37 nuovi casi, attualmente se ne contano 26, e di questi ben 10 spno in corso di negativizzazione, in attesa del secondo tampone, che se confermato negativo vedrà scendere notevolmente il numero dei positivi in città."Dati sotto controllo quelli relativi a Trani, viste anche le situazioni delle città limitrofe. Ma dobbiamo tenere alta l'attenzione: già domattina avrò un breafing con le forze di Polizia muncipale e con gli altri settori, soprattutto il Suap, per comprendere bene l'interpretazione esatta del Dpcm e analizzare anche le nuove problematiche che i cittadini hanno evidenziato, come il numero delle persone ammesse ai ricevimenti o l'orario di chiusura di bar e ristoranti".Al setaccio i filmati Instagram pubblicati nel fine settimana: "Abbiamo registrato tante bravate dei giovani, con balli fino al mattino, ma ora oltre la mezzanotte i locali saranno chiusi, con controlli intensi e mirati alle attività che ci hanno dato più problemi. Non tollereremo più il mancato uso della mascherina. I numeri impongono un'organizzazione simile a quella del periodo lockdown e dunque monitoriamo costantemente la situazione. Ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, soprattutto dei genitori dei ragazzi che non usano la mascherina".